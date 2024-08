Avellino Basket scatta il raduno | a Verazzo la fascia da capitano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti La S.Sè pronta ad iniziare la stagione 2024/2025 e rende noto che squadra e staff si raduneranno al PalaDelMauro domani, sabato 17 agosto, a porte chiuse per sottoporsi alle visite mediche ed ai primi test atletici. Si proseguirà lunedì 19 con allenamenti aperti al pubblico e nella stessa giornata è in programma alle ore 17.15 la conferenza stampa di coach Alessandro Crotti.di questo nuovo corso è Armandoal suo terzo anno in biancoverde. “L’A2 é un campionato dal livello molto elevato ed è stimolante per tutti noi – afferma il neo–. Ci tengo a ringraziare ancora una volta staff e società per la fiducia trasmessa sin dal primo istante, ricoprire il ruolo diad, per me una seconda casa, è motivo di orgoglio.