Arsenal Arteta | Lontani dalla perfezione i giocatori sono ambiziosi

(Di venerdì 16 agosto 2024) Mikel, guida dell’, afferma che idel club “vogliono di più” questa stagione. I Gunners hanno concluso la scorsa stagione di Premier League in seconda posizione, alle spalle solo del Manchester City e sognano ora di mettere fine alla striscia di quattro titoli consecutivi dei citizens. “Tutti imi dicevano: ‘Faremo meglio, ce la faremo, vogliamo di più’“, ha detto, ricordando la festa di fine stagione aperta ae famiglie. “loro a guidare questa ambizione, quindi è sempre positivo.” Il primo incontro della nuova stagione sarà contro i Wolves: “Siamo davvero emozionati. Ci siamo persi la competizione per molte settimane, troppo a lungo per noi. Siamo davvero desiderosi di iniziare, ne siamo davvero entusiasti. Abbiamo avuto una pre-stagione davvero impegnativa.