Antonella Clerici il rapporto con l’età | Perché ho vissuto malissimo i 50 anni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 16 agosto 2024)che avanza? Rimane un argomento spinoso per molti, di certo non facile da affrontare. E non lo è nemmeno per, la splendida conduttrice che negli ultimiha ritrovato un equilibrio importante, professionale e sentimentale. Al fianco di Vittorio Garrone, laè rinata. Ma ha confessato di averi suoi 50, ilconche avanza “Hobene, ho avuto più di quello che sognavo. Sono una donna fortunata. Ma il tempo resta un nemico nascosto”. Con queste parole,ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, dove si è soffermata a parlare dei “bilanci”, in un filo sospeso tra passato, presente e futuro. E dove ilconè oggi molto più equilibrato, rispetto soprattutto a quando ha compiuto 50. Il 6 dicembre 2024 è prossima ai 61