Alien | Romulus qual è il significato nascosto del titolo?

(Di venerdì 16 agosto 2024)di Fede Álvarez sta appassionando i fan del franchise sci-fi voluto da Ridley Scott. Ma perché si intitola in questa maniera così particolare? Lo ha spiegato lo stesso regista, facendo riferimento a dei fattori narrativi ben precisi. E naturalmente, anche al mito della fondazione di Roma. Con una gustosa curiosità finale. Partiamo dal dato di fatto reale:in effetti si riferisce al nome di uno dei due moduli della dismessa stazione spaziale Renaissance (Rinascimento), dove è ambientata la storia. Ma c’è di più. In una recente intervista al sito Digital Spy, Álvarez ha dichiarato che tutte le relazioni presenti nella storia sono di fratellanza. Vista da differenti angolazioni. In particolare nel rapporto tra la giovane Rain Carradine (Cailee Spaeny) e Andy (David Jonsson), un’androide obsoleto e dall’umorismo sottile creato dalla Weyland-Yutani.