X-Men ’97 – Stagione 2 | i nuovi costumi e i mutanti confermati spiegati

(Di giovedì 15 agosto 2024) X-Men ’97 –2: ie iIl creatore di X-Men ’97 Beau DeMayo potrebbe essere stato licenziato dalla Marvel prima ancora della prima. Tuttavia, questo non gli ha impedito di confermare la notizia che la secondadello show animato Disney+ presenterà alcunimolto interessanti attraverso un uso tattico dei social media sulla scia di alcune rivelazioni del D23. Sì, sembra che l’imminente2 di X-Men ’97 porterà effettivamente Warlock, Havok e Polaris nel mix di. Inoltre, in un altro retweet su X (ex Twitter), DeMayo ha confermato che la secondavedrà la squadra titolare indossare idistintivi della serie “New X-Men” dello scrittore Grant Morrison dei primi anni Duemila, che l’ex capo di X-Men ’97 ha annunciato essere un indizio significativo delle trame della