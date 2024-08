Traffico Roma del 15-08-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 15 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto nulla da segnalare al momento lungo le strade della capitalein aumento invece sulle principali strade che portano fuori città sulla A24 laTeramo al momento abbiamo Code in uscita allo svincolo di Vicovaro Mandela possibili rallentamenti poi lungo la litoranea ostia-anzio ma ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera in città Vi ricordo che la tangenziale chiusa per lavori tra viale Castrense è l’uscita Verano San Lorenzo nelle due direzioni la riapertura del Trento in direzione dello Stadio Olimpico è prevista per domani pomeriggio Intanto per oggi varchi aperti e accesso libero nelle ZTL del centro Trastevere è evidente da Massimo Vischi per il momento è tutto ma vi ricordo che per i dettagli di queste ed altre notizie potete sempre consultare il sito.luceverde.