Sos outfit Ferragosto | alcune idee pratiche

(Di giovedì 15 agosto 2024) In questa giornata didal tempo incerto, non sarà stato sicuramente facile organizzare una gita o un’attività alternativa. Per questo, dato che sembra un po’ Pasquetta, è importante vestirsi in maniera più pratica possibile. Ancora indecisi? Ecco alcunidell’ultimo minuto. Dal mare alla montagna, ma anche in agriturismo (che dato il meteo forse era la scelta più azzeccata), ecco cosa mettere e come comportarsi in caso di cambiamenti improvvisi.: in mezzo alla natura Un classicone è sicuramente il mare. Ed è anche l’occasione per sfoggiare quel costume nuovo o quel prendisole più particolare. Immancabili infradito (o piccoli sandali), fondamentale il contenuto della borsa. Il segreto? Un telo mare di riserva in caso di pioggia, e qualche accessorio per personalizzare l’in caso di corsa al chiosco improvvisa.