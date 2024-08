Sassuolo due colpi per chiudere il mercato Radu tra i pali e ritorno di Tressoldi al San Paolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Due. Non ce ne sono di più nel tamburo del revolver che ilpunta alla tempia dei neroverdi a tre giorni dall’avvio del campionato di serie B. Il resto verrà, ma qui alla domenica del Ceravolo – a proposito, i circa 14mila posti dello stadio calabrese sono ‘andati via’ in 24 ore, giusto a suggerire quanto ‘caldo’ potrà fare – di ipotizzabili ce ne sono appunto due, ovvero quello che blinderà – non necessariamente già domenica sera, visti i tempi ristretti – la porta neroverde e quello che completerà il restyling difensivo togliendo dal ‘gruppone’ degli scontenti. Vediamo a che punto siamo, allora. In entrata. La quadra, ile il portiere rumeno rientrato dal prestito in Premier League all’Inter con le stimmate di esubero, la dovrebbero trovare tra oggi e domani.