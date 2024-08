Olimpiadi ode a Mirjain Lopez Nuñez L’Ercole moderno dal passaporto sbagliato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024) Uno dei personaggi maggiormente meritevoli di essere celebrati al termine dei Giochi olimpici di Parigi 2024 è il lottatore cubano. Per sua “sfortuna”, ha unsul quale vige un forte ostracismo mediatico da parte di chi, oltreoceano, indirizza la narrazione sportiva globale. Eppure, il “Gigante di Herradura” (196 centimetri d’altezza e 132 kg di muscoli) avrebbe tutto il diritto di essere ritratto sulle copertine di popolarissime riviste, o di venire posto al centro di monografie video a lui dedicate. Difatti, l’ormai quarantaduenne cubano ha realizzato un’impresa senza precedenti nei 128 anni di storia dei Giochi olimpici estivi.è diventato il primo atleta a imporsi in un evento individuale in cinque differenti edizioni, peraltro consecutive.