Meteo in Lombardia afa e temporali di calore fino al weekend Poi l’estate si prenderà una pausa con nubifragi e grandinate

(Di giovedì 15 agosto 2024) Per chi soffre il grande caldo servirà ancora qualche giorno di pazienza. Come riporta l’analisi di Edoardo Ferrara di 3bmeto.com, i prossimi giorni insaranno ancora all’insegna di alte temperature e afa. Attenzione tuttavia aidi(che, a differenza dei"classici", nascono quando è il suolo ad essere troppo caldo) localizzati ma talora violenti, che potranno riaffacciarsi su tutto il Nord Italia e lungo l’Appennino. Da domenica in arrivoe calo termico Nel frattempo sul Mediterraneo occidentale è attiva una circolazione depressionaria, foriera di fortiper ora soprattutto tra Baleari, Sardegna, Corsica e in parte anche Liguria, ma che nei prossimi giorni punterà proprio il nostro paese. Da domenica infatti e con molta probabilitàalla prima parte della prossima settimanasubirà un primo vero break.