Marin | Giocare per il Napoli è bellissimo e molto importante perchè…

(Di giovedì 15 agosto 2024)per ilperchè è un grande club e rispecchia le mie caratteristiche, coraggio, audacia e impegno. Penso che il club incarni questi valori Rafa, difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club azzurro. Queste le sue dichiarazioni:si presenta “Ciao, sono Rafa. Vengo da Siviglia, Andalusia, nello specifico da un quartiere che si chiama Guadajoz. Ho 22 anni, sono alto 1,91 metri e gioco come difensore centrale. Non ho una lunga carriera calcistica alle spalle, perchè sono ancora giovane. Ho iniziato anel paese vicino al mio, per la squadra dell’Alcolea del Rio. Poi mi sono trasferito in una squadra di livello superiore, della città di Siviglia. Ci ho giocato per circa un anno, poi ho firmato per il Siviglia, dove ho trascorso due anni.