Lite con la fidanzata finisce male arrestato un 27enne ucraino per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata odierna i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 27 enne di origini ucraine per. Secondo l’ipotesi accusatoria ricostruita dalla polizia giudiziaria l’uomo a seguito di unacon la, avrebbe colpito al collo con un coltello un 46 enne di origini marocchine che avrebbe provato a frapporsi tra lui e la donna. L’aggressore è stato bloccato dai militari in Piazza Sabbato di Pontecagnano. La vittima è stata trasportata presso il Ruggi di Salerno non in pericolo di vita. L’è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno Fuorni. L'articolocon launperproviene da Anteprima24.it.