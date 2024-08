Liga 2024 2025 Betis e Girona non vanno oltre l’1-1 | Misehouy risponde a Bartra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) La nuova stagione diriparte con due pareggi per 1-1. Ad aprire le danze erano state Athletic Bilbao e Getafe che al San Mames si sono accontentate di un punto a testa. Dopo la rete di Sancet al 27?, è stato Uche a realizzare il gol del pari al 64?. Stesso risultato anche in Andalusia: al Benito Villamarín ilferma sull’1-1 iled esce tra i fischi del proprio pubblico. Al 6? èa portare in vantaggio i padroni di casa, ma gli sforzi delsono vanificati dalla rete nella ripresa di, classe 2005 prelevato dall’Ajax. Domani in programma ci sono Celta Vigo-Alaves e Las Palmas-Siviglia. I risultati Athletic Bilbao-Getafe 1-1 (27? Sancet, 64? Uche) Real1-1 (6?, 72?nonl’1-1:SportFace.