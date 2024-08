LEGO Horizon Adventures non sarà distribuito da Sony su Nintendo Switch

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 15 agosto 2024) La versionedinondistribuita daInteractive Entertainment, visto che ad occuparsi della distribuzione di questa versione del gioco con protagonista Aloynello specifico Solutions 2 GO. Come segnalato da Gematsu, Solutions 2 Go è un editore di videogiochi e distributore globale con sede nell’area metropolitana di Toronto che in passato ha giàsul mercato svariati giochi per la piccola console di. Come abbiamo scoperto con il trailer di annuncio,è pubblicato daInteractive Entertainment ed è sviluppato sia da Studio Gobo che da Guerrilla Games. Aggiungiamo inoltre che le versioni PlayStation 5 e PC del gioco saranno distribuite daInteractive Entertainment.