La racchetta ha un futuro azzurro Toti una vittoria che fa da volano | Parigi un sogno già esserci Ora penso a Los Angeles 2028

(Di giovedì 15 agosto 2024) BADMINTON Per stabilire un record ai Giochi Olimpici, anche piccolo ma comunque destinato ad essere ricordato, non è necessario vincere una medaglia. Ne è un esempio Giovanni, 23enne originario di Chiari in provincia di Brescia. Ail giovane lombardo è diventato il primo italiano di sempre a vincere una partita alle Olimpiadi nel badminton. Uno sport poco conosciuto e praticato in Italia, soprattutto se si fa il paragone con i paesi del Nord Europa o dell’Asia.- che aveva già stabilito un record solo qualificandosi per il torneo (primomaschio di sempre a farcela in questa disciplina) - ha vinto la gara d’esordio della sua prima rassegna a cinque cerchi, battendo col punteggio di 21-8 4-1 e ritiro Soren Opti del Suriname. Il clarense si è poi arreso al cospetto del numero 1 del mondo, il cinese Shi Yuqi, venendo eliminato nella fase a gironi.