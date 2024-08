In Valtellina un Ferragosto di paura al Rifugio ‘Bar Bianco’ | la dinamica dell’esplosione i feriti e i soccorsi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 agosto 2024) Rasura (), 15 agosto 2024 – Doveva essere un pranzo dispensierato, al lontano dall’afa cittadina e in compagnia e invece si è trasformato in una mattinata all’insegna dellae del suono delle sirene. Il boato, che si è sentito anche a chilometri di distanza, ha spezzato la quiete intorno alBar Bianco, sotto la Cima della Rosetta, inverso le 13. E da quel momento chiunque fosse nelle vicinanze ha avuto, principalmente, tanta. LaInizialmente si credeva fosse colpa di una bombola di gas ma dopo le prime ricostruzioni, laè apparsa diversamente da come si era immaginata: non sarebbe stata una bombola di gas a esplodere ma l’incidente sarebbe stato causato da una bomboletta contenente detergente, usata per pulire, che a contatto con una superficie calda è collassata.