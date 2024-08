Il patriarca 2 | quando va in onda su Canale 5 anticipazioni cast

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 15 agosto 2024) Dopo un’iniziale dietrofront, Mediaset ha annunciato la secstagione de Il, con e di Claudio Amendola. La serie nasce come trasposizione italiana della spagnola Vivere senza permesso (Vivir sin permiso), andata innel 2018. Di seguito, tutte le novità trapelate. In occasione dell’evento di presentazione della nuova stagione televisiva, i vertici Mediaset hanno annunciato, tra le novità in arrivo, la secstagione de Il. La serie, di cui era stata inizialmente comunicata la cancellazione, proseguirà dunque con un altro capitolo, che vedrà di nuovo come protagonista Claudio Amendola. Le riprese, che hanno avuto inizio lo scorso gennaio, si sono concluse di recente e i prossimi episodi approderanno presto in prima serata su5.