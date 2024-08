Gratta e vinci cambio aria e cambio vita | tutto è possibile

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 15 agosto 2024) La dura legge del gioco è questa: mai fermarsi al primo ostacolo. Questa storia dimostra che non bisogna mai farlo. Lo fa da sempre. Ogni giorno, da un sacco di anni, dopo aver rimesso a nuovo qualche mezzo nel suo garage, si reca nel solito posto per concedersi il suo piccolo sfizio quotidiano. Perché c’è solo una cosa che a Ricky Coleman piace più del suo hobby “meccanico”: acquistaree fare braccio di ferro con la dea bendata. In commercio ci sono tantissimi(AnsaFoto) – Ilveggente.itQualche giorno fa, però, il destino ha scombinato i suoi piani. Al momento di chiedere all’impiegato del suo punto vendita di fiducia un tagliando della sua serie preferita, si è sentito rispondere che non c’erano biglietti disponibili.