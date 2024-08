Gena Rowlands lo sguardo nell’abisso | perché è stata una delle più grandi di sempre

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 15 agosto 2024) Da Una moglie a La sera della prima,ha innervato la recitazione di un tasso di intensità e di realismo senza precedenti: il nostro ricordo della straordinaria attrice americana. "È un personaggio che non capisco. Se almeno avessi un qualcosa da esprimere, vedi, io mi ci aggrapperei. Avrei una ragione per stare qui. Ecco, ecco io non ho più è come se non afferrassi più la la realtà della della realtà". In piedi sul palco, durante le prove del suo nuovo spettacolo, Myrtle Gordon scuote lentamente la testa, le labbra contratte in quello che potrebbe essere un sorriso beffardo o una smorfia carica di amarezza. La sua voce incespica nel tentativo di trovare le parole adatte a esprimere il proprio smarrimento; un accenno di risata le muore in gola