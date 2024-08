Faye la prima offerta dell’Inter Una condizione al Barcellona – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 agosto 2024) L’Inter ha inviato laalper il difensore di appena venti anni Mika. La dirigenza detta unaalsecondo Tuttosport.– L’Inter è ancora alla ricerca di un braccetto di sinistra per la difesa a tre di Simone Inzaghi. Dal momento in cui si è infortunato Tajon Buchanan con il Canada nel ritiro durante la Copa America sono cambiate le priorità sul mercato. Serve assolutamente un giocatore in quel ruolo per sopperire all’assenza a tempo determinato dell’ex Club Bruges. Tanti nomi sono usciti nelle precedenti settimane, tutti scartati uno ad uno. Quello attuale viene daled è Mika, talento di 20 anni protagonista nella tournée negli Stati Uniti di questa estate ma senza una presenza ufficiale tra i grandi.