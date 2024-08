Ecologisti sì ma con il jet

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 15 agosto 2024) Da Bill Gates a Elon Musk passando per Fedez, tanti i personaggi famosi che a parole sono contro l’uso sconsiderato degli aerei privati. Poi, però, ne sono i primi utilizzatori. E così nel 2023 questo modo di viaggiare super costoso è cresciuto del 64 per cento. Con buona pace dei contestatori ambientali. Sono sempre pronti a finanziare una qualsiasi iniziativa ambientalista, non lesinano dichiarazioni sulle crociate per la salvezza del pianeta e fanno a gara per dispensare consigli sulla perfetta vita spartana anti CO2. Ma di dare l’esempio, non se ne parla. È la splendida e contraddittoria vita dei Paperoni di tutto il mondo. Lo conferma la crescita esponenziale dell’uso dei jet privati.