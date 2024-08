Con The Instigators Matt Damon e Casey Affleck ci mostrano che il tempo passa per tutti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 15 agosto 2024) Protagonisti dell’heist movie The, dal 9 agosto su AppleTV+,, amici da una vita, che diventano un trio insieme a Ben (sempre), non sono nuovi al lavorare insieme. Anche gli heist movie, per loro, sono un ricordo di lunga data, e il film diretto da Doug Liman - nel 2024 anche su Prime Video col remake di Road House - sembra far parte della dimensione della memoria, in cui entrambi hanno fatto un salto. Giovani e agili nel 2001 facevano parte del parterre all star di Ocean’s Eleven, primo capitolo della trilogia di Steven Soderbergh, a cui si è aggiunto nel 2018 uno spin off al femminile. Standardizzato il genere, pur con il regista e sceneggiatore che a sua volta aveva realizzato il film come remake della pellicola del 1960 Colpo grosso, è diventato per le opere dopo i primi anni duemila il metro di paragone, se non una pietra miliare.