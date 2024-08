Boom Djokovic ci crede davvero | l’annuncio lascia senza fiato

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 15 agosto 2024)di Novak, il tennista serbo cie i fans sono in estasi: ecco cosa spera di fare Novakcon la vittoria della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2028 ha completato il suo speciale palmarès. Mancava solo quel successo per ergersi a leggenda vincente in tutti i tornei importanti a cui ha partecipato. Gli impegni con la Serbia gli hanno spesso causato delusioni. L’ansia, la tensione di rappresentare il proprio Paese può giocare brutti scherzi. Annuncio a sorpresa di(LaPresse) Ilveggente.itE’ successo nei tornei delle Olimpiadi degli anni scorsi, con una gioia nel 2008 quando arrivò la medaglia di bronzo. Ma quel tempo è finito. La vittoria contro Alcaraz in finale è stata definita da tifosi e addetti ai lavori come la più bella della storia delle Olimpiadi.