Beach Volley Europei 2024 | Cottafava Nicolai vincono tre partite su tre e volano agli ottavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) Tre vittorie su tre. Con uno splendido percorso netto Paoloe Samuelestaccano il pass per glidi finaledi, in corso di svolgimento in Olanda. Dopo aver avuto la meglio al tie-break in mattinata contro la coppia austriaca formata da Hörl/Horst (21-11, 20-22, 15-12), gli azzurri hanno battuto 2-0 (21-23, 21-10) anche i francesi Rotar/Gauthier-Rat nell’ultima gara della Pool G, che vedechiudere in prima posizione, davantiaustriaci e ai transalpini, entrambi costretti quindi a passare per i sedicesimi di finale. La stessa sorte che toccherà alle altre due coppie azzurre in gara: quella composta da Tobia Marchetto e Jakob Windisch e quella formata da Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich. Marchetto e Windisch sono stati superati in mattinata 2-0 (21-10, 21-12) dinglesi Bello Ja.