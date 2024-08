Autobus di linea fuori strada nel Veronese una donna morta e 6 feriti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 15 agosto 2024) AGI - Unae altre sei persone sono rimaste ferite a causa di un gravissimo incidentele verificatosi questa mattina a Parona, in provincia di Verona. Coinvolto unAtv delleproveniente da Verona. L'incidente si è verificato verso le 8.20 in Lungadige Attiraglio. Stando a una prima ricostruzione, l'è uscito diandando a invadere la corsia opposta finendo la sua corsa contro un muretto. Quattro persone sono rimaste incastrate all'interno del mezzo e unaè deceduta per le gravi lesioni riportate. Isono stati trasportati negli ospedali di Borgo Trento, Negrar e Villafranca. Sul posto i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco con squadre arrivati anche dalla città scaligera, i carabinieri e la polizia locale. Laresta chiusa al traffico.