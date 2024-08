Altro passo avanti nel mondo virtuale | ecco come si evolve la realtà aumentata

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 15 agosto 2024) La tecnologia fa unnel: l’olfatto è la nuova frontiera dellaLe tecnologie di back olfattivo stanno rivoluzionando la percezione delle esperienze immersive nella, promettendo un futuro in cui i mondi virtuali potranno essere esplorati non solo con la vista e l’udito, ma anche con l’olfatto. Questo articolo esplora le ultime innovazioni in questo campo emergente, delineandopotrebbero trasformare il nostro modo di interagire con gli ambienti digitali. In arrivo nuove frontiere per la-Ansa-Notizie.comUna recente ricerca pubblicata su Nature Communications ha messo in evidenzale nuove tecnologie stiano aprendo la strada all’integrazione dell’olfatto nelle esperienze di(VR) e(AR).