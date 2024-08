Rientro post-vacanze A scuola o a lavoro le novità di Muitomas

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024)– il nuovo brand lifestyle del Gruppo Esprinet che offre una gamma di articoli e oggetti di uso quotidiano contemporanei e colorati per il mondo home, beauty, travel e utility – presenta una serie di proe perfette per il back to school e back to work, pratiche e ricche di colore. Utili e funzionali, tutti gli accessori sono pensati per portare un tocco di vivacità e organizzazione nella vita quotidiana, e alleggeriranno il ritorno alla routine. Le lunchbox, disponibili in due formati – large e small –, sono la soluzione ideale per una pausa pranzo pratica e colorata ovunque ci si trovi. Includono le posate, che nella versione large sono posizionate in un astuccio trasparente sul coperchio che può essere comodamente rimosso. Sono inoltre lavabili in lavatrice e riponibili nel congelatore, per garantire la massima praticità nella conservazione dei pasti.