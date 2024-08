Rebecca Staffelli rompe il silenzio | Perché ho rimandato il matrimonio con Alessandro

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024)torna a parlare della storia conBasile: la rivelazione sulle nozze Lunga intervista concessa tra le colonne di Chi da parte di, la figlia del celebre inviato di Striscia la notizia che tra piccolo schermo e radio è davvero in grande ascesa. Presto la rivedremo all’opera al Grande Fratello, dove per il secondo anno di fila ricoprirà il ruolo di volto social della trasmissione, leggendo in diretta commenti e umori da parte del pubblico del programma che vanterà la conduzione di Alfonso Signorini per la sesta volta consecutiva. Sulle pagine della rivista,ha colto l’occasione anche per parlare di questioni private, come ilslittato con lo storico compagnoBasile: “Mentre stavamo organizzando ilabbiamo trovato la casa dei sogni, così l’abbiamo comprata insieme”.