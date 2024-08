Putin manda i rinforzi per respingere gli ucraini

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Glipensavano che la Federazione Russa avrebbe allentato la pressione sull’Ucraina per andare in “soccorso” di Kursk. Ma non è così. Il Presidente, infatti, ha intensificato le operazioni in territorio ucraino e sembrerebbe ora intenzionato non solo a conquistare in modo definitivo i territori filorussi, ma anche a fare cadere il Governo di Kiev. Per rispondere alla provocazione ucraina,ha chiamato in causa sia la Bielorussia sia truppe di stanza in altre regioni russe. Infatti il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha ordinato il trasferimento di equipaggiamento militare alle forze armate di Mosca pernella regione russa di Kursk e in altri settori della linea del fronte con l’Ucraina, riferisce il media locale Belnovosti.