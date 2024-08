Pensioni 2025 novità in vista | cos' è e come funziona Quota 41

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Non interessa più quanti anni hai: se hai versato contributi per 41 anni, indipendentemente dall'età, puoi andare in pensione. La proposta della Lega – “41”, per l'appunto - è destinata a scaldare i cuori di milioni di italiani. Se ora, infatti, il sistema in vigore “103” prevede che, oltre al vincolo dei 41 anni di contributi, sussista anche una soglia minima di 62 anni compiuti per appendere le proprie fatiche al chiodo, il nuovo progetto del Governo mira ad avvicinare di più l'ambito traguardo della pensione ai lavoratori. È quanto riportato da Quotidiano Nazionale, che aggiungequesta strategia di welfare per ilconcorra a delineare un quadro innovativo nell'ottica del pacchetto di misure sulla previdenza, la cui principaleè proprio41 che il partito di Matteo Salvini vorrebbe far passare in autunno nell'ambito della prossima Manovra finanziaria.