Paola Egonu chissà quanta invidia deve provare chi ne ha deturpato il murale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024), ile la pelle sprayata di rosa.chi è stato ese spera di cambiare la realtà con una pennellata vigliacca, di notte, di nascosto. Laika, autore del, credo s’aspettasse il “ritocchino”. In fondo l’opera vera (oltre il capolavoro della medaglia d’oro nella pallavolo femminile) è proprio lì: quel disegno che celebra la realtà di una donna italiana e la frustrazione di chi ha solo una bomboletta di rosa perche esiste. L’opera è riuscita perché fa parlare di sé, certo, nonostante la semplificazione confonda marrone con nero, nonostante chi è bianco (rosa in realtà) si metta al sole per diventare nero (marrone per essere precisi), lo stesso colore che detesta nella pelle dell’altro. Questo colore, il nero, corrisponde più all’aria che tira in questo Paese che alla pelle di una donna,, italiana.