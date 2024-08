Nell' Agosto del ' 44 - 80 anni fa - la distruzione di Pieve Santo Stefano gli eventi per ricordare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Arezzo, 142024 –del '44 - 80fa -subì laquasi completa del Paese, la deportazione di tutti gli abitanti verso nord ma soprattutto sopportò innumerevoli vittime sia oggetto di efferate uccisioni in diverse parti del territorio di, sia sotto i bombardamenti ma anche e soprattutto a causa delle centinaia di mine disseminate sul territorio dai nazisti che hanno causato oltre 120 vittime, di cui moltissime anche a lunga distanza dalla fine della guerra. Una sofferenza indicibile, uno stillicidio di dolore senza senso causato dalle truppe naziste in ritirata.purtroppo era uno dei capisaldi della famosa "linea Gotica" chee intenzioni del generale Kesserling, capo delle forze armate tedesche in Italia, avrebbe dovuto bloccare l'avanzata degli alleati verso nord.