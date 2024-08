Meteo città roventi anche a Ferragosto | il Monte Bianco preoccupa gli esperti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L’ondata di caldo che sta colpendo l’Italia sembra non dare tregua, con temperature estremamente elevate previste per il 14 e 15 agosto. In queste due giornate, ben 22su 27 saranno in allerta di livello 3, indicante condizioni di emergenza per il rischio di effetti negativi sulla salute, non solo per le persone più vulnerabili, maper quelle in buona salute. Tuttavia, è attesa una lieve tregua grazie all’arrivo di aria più fresca dalla Francia, che porterà temporali e un leggero abbassamento delle temperature. Un’ondata di caldo senza precedenti L’Italia si trova sotto l’influenza di un anticiclone che continua a mantenere temperaturesu gran parte del Paese. Le giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 agosto saranno particolarmente critiche, con 22segnalate dal Ministero della Salute in allerta di livello 3.