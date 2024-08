L’Euro Dea vuole prendersi tutto Notte da brivido col Real dei giganti Ancelotti-Gasp la sfida senza tempo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La stagione 2024-25 del calcio internazionale comincia da Varsavia, dove stasera alle 21 si assegna la SuperCoppa Europea traMadrid e Atalanta. Allo stadio Nazionale Narowody va in scena il classico Davide contro Golia, con il gigantealla sua nona finale di questo trofeo, strafavorito dai pronostici, opposto a una Dea audace, pronta a stupire, ma incerottata,gli infortunati Toloi e Zaniolo ad aggiungersi a Scalvini e Scamacca, eil gioiello Koopmeiners fuori per questioni di mercato come Toure’, un anno fa l’acquisto più oneroso della storia nerazzurra con 30 milioni investiti per averlo. "Non siamo in difficoltà", ha ricordato alla vigilia un determinato Gian Pieroerini consapevole che la sua squadra nei momenti difficili tira fuori il meglio, come compattezza, grinta ed energia.