Lega Egonu guerra Ora vi racconto tutta la mia verità | parla il generale Vannacci

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Onorevole, ha visto che Paolaha vinto l'oro olimpico e che la sinistra (e non solo) ha scatenato contro di lei una campagna d'odio travisando le sue parole? Che ne pensa? «La mia posizione non è cambiata nel corso di quest'anno. Ho sempre detto che laè una grandissima campionessa, ma non ho mai detto che non è italiana o che non possa rappresentare l'Italia indossando la maglia azzurra». E cosa ha detto allora? «Ho detto, e lo confermo, che i suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità classica. Non mi pare ci sia nulla di male in questo: è un'evidenza. Qualcuno può sostenere il contrario? Nessun insulto, per meè italiana, sono contento che abbia vinto la medaglia con le altre ragazze. È una grande campionessa e alla prima occasione le chiederò anche l'autografo».