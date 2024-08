In 50mila alla festa medievale di Teggiano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSuccesso di pubblico a, nel Salernitano, con oltrepresenzeventinovesima edizione dellaTavola della Principessa Costanza”. Per tre giorni, 11,12 e 13 agosto scorsi, il borgo storico patrimonio Unesco è stato meta di migliaia di turisti, provenienti da ogni parte d’Italia, che hanno assistitorievocazione storica dei festeggiamenti svoltisi nel 1480 per le nozze tra Antonello Sanseverino, Principe di Salerno e Signore di Diano con Costanza figlia di Federico da Montefeltro, il grande Duca di Urbino. Numeri da record per la kermesse, organizzata dPro Locopresieduta da Biagio Matera, anche per il corteo storico con ben 600 figuranti vestiti con meravigliosi e sfarzosi abiti medievali.