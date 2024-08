Il Perugia passa all’argentino Javier Faroni Santopadre resta presidente fino a giugno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) di Francesca MencacciIlpasserà a, impresario e produttore teatrale, con trascorsi in politica (è stato deputato,della commissione cultura) e un presente nello sport (è titolare della piattaforma di vendita dei biglietti per vedere la Nazionale argentina e altri eventi, la Deportick). Massimilianoha firmato l’accordo preliminare vincolante per la cessione dell’80 per cento delle quote, con l’atto definitivo previsto il 30 agosto.rimane in società con il 20 per cento di quote e resterà, da accordi, per tutta la stagione calcistica. A lui resterà anche l’Academy e lo sponsor tecnico. A fine anno sarà rivalutata la sua posizione. Il pagamento della transazione non sarà in un’unica soluzione ma sarà dilazionato.