Il Napoli è senza centrocampisti | domenica si gioca e non ci sono sostituti per Lobotka e Anguissa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ilsie non ciper. La realtà è che il. Conte ha bocciato Cajuste, Gaetano, Folorunsho. Brescianini è saltato, Gilmour è sempre lì ma la trattativa non decolla. McTominay illo voleva in prestito e lo United ha detto no.a Verona ilandrà con. Al momento non sappiamo se per l’emergenza saranno reintegrati Cajuste e Folorunsho. Intanto il club è sul mercato. Manna è a Londra. Che sembra una frase roboante. Londra è dietro casa. Sta cercando di convincere Chelsea, Brighton e Manchester United per Lukaku, Gilmour e McTominay.