Il Borgo com’era la mostra a Sansepolcro

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Arezzo, 14 agosto 2024 – Un affascinante viaggio nel tempo attraverso le immagini che raccontano la storia e le tradizioni delche fu. Questo sarà la“Il” a cura dell’associazione Gruppo Cavalieri del Trebbio e che sarà inaugurata il 18 agosto alle 12.00 presso la Sala Esposizioni di Palazzo Pretorio. L'esposizione, che sarà visibile fino al 25 agosto, invita tutti a compiere un passo indietro per ammirare la bellezza e la semplicità di un'epoca ormai irripetibile. Questa raccolta di immagini non solo ci trasporta nel passato, ma ci prende per mano e ci narra storie ed emozioni che risvegliano l'immaginazione, permettendoci di vivere attraverso le vite dei nostri antenati. Laoffre uno sguardo unico su bellezze perdute e atmosfere di dignità e splendore, destinate a rimanere immortali nel nostro patrimonio culturale.