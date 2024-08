Hannah Montana l' ha resa famosa facendola però diventare schiava di un' etichetta Oggi la popstar ha fatto pace col suo passato

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 14 agosto 2024) C’è stato un tempo in cui Miley Cyrus era l’idolo indiscusso dei teenager. E, a raccontarla così, sembraun secolo. In realtà, l’artista americana ha appena 31 anni ma è già entrata a far parte del novero delle “Leggende Disney”, diventando la più giovane star a essere inserita nella lista. Un momento speciale per lei, avvenuto durante la cerimonia al D23, la grande convention organizzata per i suoi fan dal colosso dell’intrattenimento.