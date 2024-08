Ferragosto attese 148 mln di presenze

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 14 agosto 2024) 10.33 Per il ponte di, tra 15 e 18 agosto,14,8 milioni dinelle strutture ricettive. Il 56% sono turisti italiani. Lo stima il Centro studi turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, che ha monitorato le principali piattaforme di prenotazione on line. Poche le camere ancora disponibili:nelle mete tradizionali delle vacanze è già prenotato il 91% dell'offerta,circa un punto in più SUL 2023. Secondo Cna Turismo e Commercio,dal 12 al 18 agosto il giro d'affari sarà di quasi 4 mld.