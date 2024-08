Ex Amga evitata la beffa Il Comune voleva l’Imu il giudice annulla tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L’area exè chiusa, inquinata ed è diventata un boschetto. Ildi Pesaro, ex proprietario del terreno venduto poi ai privati, ha chiesto ai titolari attuali di pagare quasi 200mila euro di arretrati Imu per gli anni 2016/2020. La società Arcovallato srl, che detiene il 54 per cento della proprietà, ha detto no al pagamento di circa 100mila euro ed è ricorsa alla commissione tributaria (con l’avvocatessa Francesca Stasi) contestando la pretesa del: "Il sottosuolo è inquinato, c’è una bonifica in corso e noi non possiamo fare nulla su quel terreno". Hanno avuto ragione. La commissione hato le cartelle esattoriali per gli anni 2016/2020.