Enzo Ferrari | 36 anni fa l’addio silenzioso del Drake

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Trentaseifa, il 14 agosto 1988, il mondo dell’automobilismo e non solo veniva scosso dalla notizia della morte di, il leggendario fondatore della casa automobilistica che porta il suo nome Trentaseifa, il 14 agosto 1988, si spegneva in silenzio, il leggendario fondatore della casa automobilistica che porta il suo nome. Il “”, come era soprannominato, scelse di andarsene in punta di piedi, fedele al suo carattere schivo e alla sua avversione per il clamore mediatico. Ma ciò che pochi sanno è che dietro la sua figura pubblica si nascondeva un profondo disprezzo per una delle festività più amate dagli italiani: il Ferragosto. In un’intervista aveva dichiarato: È il giorno dell’anno che odio di più. Persino io sono costretto a non andare in ufficio, il 15 agosto. Tanto, non ci troverei nessuno.