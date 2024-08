Emilio raggiunge Graziella a distanza di un mese Marito e moglie riuniti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Per quanti credono che la morte non ponga fine a tutto,Colombo ora sono di nuovo insieme. Per sempre. La prima ad andarsene ilscorso era stata, che aveva 77 anni., suo, è mancato l’altro giorno. Di anni lui ne aveva 82. Era ricoverato all’hospice Il Nespolo di Airuno.edabitavano a Merate. Erano due volti noti, non perché avessero compiuto qualcosa di speciale, ma perché erano speciali nella loro quotidianità: sempre affabili, sorridenti, pacati e gentili, come persone d’altri tempi per la loro estrema educazione., Novati di cognome da nubile, aveva lavorato alla Diana, storica azienda dei costumi da bagno dei campioni di nuoto.