Elodie posa per il Calendario Pirelli 2025 | Mi accusano di sessualizzare e mi fa ridere Nell’Italia di Meloni i diritti sono minacciati lei ha consensi perché c’è paura

(Di mercoledì 14 agosto 2024)è tra i 12 artisti protagonisti della nuova edizione del, dedicata al tema della “sensualità“. La cantante romana, che ha annunciato la sua partecipazione con un video su Instagram, ha spiegato in una lunga intervista le motivazioni che l’hanno spinta ad accettare questa sfida. Per, il corpo rappresenta una parte fondamentale del modo in cui ci raccontiamo e rivendichiamo la nostra libertà di essere sensuali. Le critiche di chi la accusa di usare il corpo per raggiungere la fama non la preoccupano: “Cialtri problemi”, afferma. “Mi piaccio e il corpo mi aiuta a raccontare qualcosa di me. Non penso che avere una sessualità sia peccato”. Il corpo è il suo “manifesto”, e crede che lo sia per tutti. “Se ci spostiamo a destra, guardando l’Italia, le donne nonlibere neppure di girare come vogliono“, sottolinea. “Essere donna è scabroso.