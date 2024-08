Danni alla sagra in azione tre ladri-vandali Raid allo spazio delle feste di Orentano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024)(Pisa), 14 agosto 2024 –indi, a pochi metri, dstrada Bientinese, di fronte al campo sportivo, in un’area a breve distanza dal centro del paese. In tre e incappucciati gli autori del blitz. Ciò si deduce dalle immaginitelecamere, dislocate in zona. Il colpo si è consumato introno alle tre del mattino di ieri, martedì. I soliti ignoti hanno anche provocato dei, tagliando con cesoie o uno strumento simile il telone della tensostruttura gestita dall’Ente Carnevale, accanto agli hangar per i carri e dove si svolge di solito ladella pizza che è già terminata da tempo ormai. Quello che stupisce è il fatto che i malviventi non hanno cercato denaro o oggetti preziosi, ma generi alimentari.