Dalla seggiola agli anticlericali | i ricordi di quel 12 agosto

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Un successo di pubblico e di spettacolo. E’ stata organizzata in poche settimane e con costi ridotti, sui di 10mila, la grande giornata celebrativa per i 40 anni della visita di Papa Wojtyla a Fano. Ed è stato un successo oltre ogni aspettativa. Circa 500 persone alla messa all’alba e oltre 700 la sera per lo spettacolo all’ex anfiteatro Rastatt, con le testimonianze di alcuni personaggi che ebbero un ruolo rilevante nell’organizzazione dell’evento e l’esposizione dellapieghevole di legno su cui sedette San Giovanni Paolo II a cena con i pescatori.