Caporalato tra i braccianti agricoli | controllate altre due aziende della provincia di Latina

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Continuano i controlliPolizia di Stato nel settore agricolodi, con l’obiettivo di contrastare lo sfruttamentomanodopera, il così detto. Nella giornata di ieri, agentiSquadra Mobile e dei commissariati di Fondi e Cisterna di, in collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro, hanno ispezionato dueagricole situate in queste località. Durante l’operazione sono stati identificati otto lavoratori stranieri, tutti in regola con le normative sull’immigrazione e sui contratti di lavoro stagionali. Rilevate irregolarità in una delleNel corso delle verifiche è stata individuata un’irregolarità relativa alle norme di sicurezza sul lavoro in una dellevisitate. Questo intervento si inserisce in una più ampia strategia per combattere ile garantire condizioni di lavoro dignitose.