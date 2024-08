Ballando con le Stelle? Non credo che ce la farò ad arrivare alla fine della prima puntata | lo sfogo di Sonia Bruganelli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Una nuova avventura attende. E no, non si parlasua nuova relazione con Angelo Madonia. Masua prossima sfida a colpi ‘di ballo’. L’ex moglie di Paolo Bonolis, infatti, sarà una delle aspiranti concorrentiprossima edizione dicon le. E in vista dell’inizio programma, fissato per il prossimo 28 settembre, l’autrice televisiva ha iniziato ad allenarsi. A confermarlo è stata la stessa, che ha postato una foto sui social durante una delle prove di preparazione al programma. “Io mi preparo ma nonche ce laad”, ha scritto l’autrice televisiva, evidentemente non troppo felicefatica dovuta agli estenuanti allenamenti a cui si è sottoposta. L’obiettivo, dunque, sarà non fare ‘figuracce’.