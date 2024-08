A Reda da sabato Sagra del Buongustaio e mostra fruttiviticoltura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il momento più atteso dell’anno asta per arrivare. E i volontari sono già al lavoro: lo stand è stato montato, i cappelletti sono pronti nel freezer dopo mesi di lavoro delle azdore e nell’area spettacoli il palco attende che si accendano le luci e si dia il via alla festa. Ladeldipartirà il 17 agosto con la sua 25esima edizione. Sarà la sede anche della 39esimadellanelle serate di17, domenica 18 e lunedì 19. L’apertura dell’esposizione avverràalle 19, mentre domenica - giorno in cui lo stand gastronomico dellasarà attivo anche a pranzo - alle 10 si terrà anche la presentazione dellapomologica ’Illustrazione e caratteristiche delle varietà’ con una relazione a cura della società cooperativa Ri.Nova.